Украинцы назвали Верховную Раду самым коррумпированным органом в стране - опрос

17:00 Источник: Интерфакс

49% украинцев считают коррупцию главным препятствием для развития государства, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведённого с 27 января по 5 февраля.

Согласно результатам исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, наиболее коррумпированным органом украинцы считают Верховную Раду (38% респондентов).

23% опрошенных считают, что наибольшее количество коррупционеров находится в Офисе президента Украины, 20% - в Министерстве внутренних дел. Наименее коррумпированными структурами украинцы считают Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

Отмечается, что наиболее эффективно борются с коррупцией непосредственно сами граждане Украины и общественные организации, по мнению, соответственно, 45% и 39% респондентов. Среди государственных институтов наиболее эффективными 23% опрошенных назвали президента и МВД (16%).

Кроме того, в исследовании приводятся данные о ключевых проблемах украинцев: 39% населения отметили тарифы, 36% указали на низкие зарплаты и 35% - на коррупцию.