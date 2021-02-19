Украинцы назвали Верховную Раду самым коррумпированным органом в стране - опрос
17:00 18.02.2021 Источник: Интерфакс
49% украинцев считают коррупцию главным препятствием для развития государства, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведённого с 27 января по 5 февраля.
Согласно результатам исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, наиболее коррумпированным органом украинцы считают Верховную Раду (38% респондентов).
23% опрошенных считают, что наибольшее количество коррупционеров находится в Офисе президента Украины, 20% - в Министерстве внутренних дел. Наименее коррумпированными структурами украинцы считают Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).
Отмечается, что наиболее эффективно борются с коррупцией непосредственно сами граждане Украины и общественные организации, по мнению, соответственно, 45% и 39% респондентов. Среди государственных институтов наиболее эффективными 23% опрошенных назвали президента и МВД (16%).
Кроме того, в исследовании приводятся данные о ключевых проблемах украинцев: 39% населения отметили тарифы, 36% указали на низкие зарплаты и 35% - на коррупцию.
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