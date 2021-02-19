Тысячи американских солдат отказались прививаться против коронавируса - AP

18:00 Источник: Эхо Москвы

Тысячи американских солдат, по сведениям Associated Press, отказались прививаться против коронавируса. Агентство это связывает с негативными слухами о прививках, которые циркулируют в интернете. Отмечается, что в некоторых армейских подразделениях лишь одна треть солдат согласна вакцинироваться. О возможных отказах от прививок в российской армии никакой информации не было. Эхо Москвы