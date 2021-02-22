Курс евро пересек отметку в 91 рубль
17:02 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 1,24% к закрытию предыдущей сессии и достигал 91,0075 руб., свидетельствуют данные площадки на 16:27 мск. В последний раз курс евро находился выше 91 руб. 4 февраля 2021 года.
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