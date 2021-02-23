В религиозные дела в Крыму пытаются вмешиваться законодатели США - посольство РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в "Твиттере" на странице посольства России в США.



"Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга", - отметили в дипмиссии. "Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях", - подчеркнули в посольстве.



В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, "Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине". Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью РФ.



Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания.



