0
0
0
НОВОСТИ

Путин подписал закон о заключении до 10 лет за склонение в интернете к приему наркотиков

13:32 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием интернета к употреблению наркотиков. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет статью Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.

Вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.

Закон разработан в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:22 24.02.2021
Жители Подмосковья могут выбрать на единой онлайн-платформе территории для благоустройства
0
38
13:20 24.02.2021
В 2020 году в РФ выросло потребление водки
0
53
13:05 24.02.2021
Россия ожидает удвоения мирового рынка СПГ к 2050 году
0
80
13:00 24.02.2021
Путин подписал закон о штрафах до 3 млн рублей за цензуру российских СМИ в интернете
0
84
12:32 24.02.2021
Путин утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам, в том числе на митингах
0
143
12:20 24.02.2021
Швеция сохранит приверженность принципу независимости от военных альянсов - декларация
0
172
12:05 24.02.2021
Тарифы на тепло и электроэнергию могут вырасти - СМИ
0
187
12:00 24.02.2021
Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу об обрушении - СК
0
165
11:32 24.02.2021
Лишать гражданства РФ нельзя, от него можно только отказаться по своему желанию - Крашенинников
0
197
11:20 24.02.2021
В России выявили 11 749 заразившихся коронавирусом за сутки
0
194

Возврат к списку