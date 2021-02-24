Путин подписал закон о заключении до 10 лет за склонение в интернете к приему наркотиков
13:32 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием интернета к употреблению наркотиков. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Закон дополняет статью Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.
Вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.
Закон разработан в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года.
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