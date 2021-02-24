13:22

Жители Подмосковья могут выбрать на единой онлайн-платформе территории для благоустройства

Жители Подмосковья могут выбрать общественные территории для благоустройства на единой онлайн-платформе, разработанной Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте. После регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия.

«Одна из важнейших задач – это привлечение жителей к участию в голосовании и выборе пространств для благоустройства, – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. – Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться. Ведь именно жители видят и чувствуют свой город изнутри, знают, чего не хватает, а что придает значимость».

Сегодня в Московской области стартовала регистрация волонтеров для поддержки этого проекта. Заявку можно оставить по ссылке. Волонтерские штабы будут сформированы к 22 марта в каждом округе для информирования жителей о проектах, которые выносятся на обсуждение. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать – всего лишь по номеру телефона.

«Жители Московской области ежегодно принимают участие в голосовании за выбор общественных территорий, которые по их мнению должны быть благоустроены в первую очередь. Ранее подобное голосование проходило на площадке «Добродел». Теперь благодаря Минстрою России и АНО «Диалог Регионы» появится одна общая площадка для проведения голосования за объекты благоустройства», – добавил Михаил Хайкин.

По поручению губернатора Андрея Воробьёва в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье благоустроено 35 общественных территорий, обновлена инфраструктура в 14 парках культуры и отдыха. В планах на этот год – благоустройство 41 общественного пространства, в том числе реализация 11 проектов-победителей конкурса малых городов и исторических поселений 2020-2021 годов.

Подмосковье третий год лидирует в рейтинге Минстроя РФ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Московская область вошла также в топ-3 среди регионов по индексу качества городской среды за 2019 год.







