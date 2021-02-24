Космонавты на МКС провели временную изоляцию возможных мест утечки воздуха - Роскосмос
15:00 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космонавты во вторник временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.
"По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, накануне экипаж провел временную изоляцию потенциально возможных мест утечки", - отметили в пресс-службе.
Как уточнили в Роскосмосе, результаты работ окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры. Сейчас специалисты анализируют полученную от экипажа информацию. "После проведения анализа данных о состоянии корпуса камеры будет определен порядок проведения ремонтно- восстановительных работ на корпусе", - подчеркнули в пресс- службе.
В Роскосмосе также добавили, что до получения полной информации об уровне давления и состоянии модуля и завершении всех регламентных процедур по поиску возможного места утечки "делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно".
Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что размер трещины не изменился. Для поиска утечки на корабле "Прогресс МС-16" на станцию был отправлен микроскоп.
Утром 15 октября 2020 года экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины - около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.
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