БМП-3 и БТР-МДМ проверили на стрессаустойчивость
16:34 24.02.2021 Источник: НГ-Online
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Момент «боевой операции» по нейтрализации террористов.
Фото пресс-службы ПАО «Курганмашзавод»
По легенде, террористы вели огонь на поражение из автобуса. Условный противник был нейтрализован вступившими в бой экипажами и десантом, доставленным на бронетранспортере БТР-МДМ. Автобус «подбит» из 100-мм пушки – пусковой установки ПТУР боевой машины пехоты БМП-3. Для полного уничтожения террористов, боевая машина протаранила автобус. Действия подкреплялись визуальными и шумовыми пиротехническими эффектами: взрывами петард, дымовыми шашками, приведением в действие взрывпакетов. Зрители под впечатлением восхищенно кричали с трибун.
После завершения «боевой операции» БМП-3 и БТР-МДМ совершили демонстрационный проезд перед трибунами. Одновременно оглашались тактико-технические характеристики машин специального назначения ПАО «Курганмашзавода», которые стоят на вооружении Российской армии.
- Это традиционное мероприятие для нашего города к Дню защитника Отечества, цель которого в первую очередь – патриотическое воспитание, - рассказал Сергей Бугаёв, главный инженер культурно-спортивного комплекса «Норд», ответственный за организацию мероприятия. - Мы стремимся показывать продукцию лучших российских оборонных предприятий, выпускающих боевую технику для Вооруженных сил России. Боевые машины Курганмашзавода продемонстрировали свои возможности в условиях, которые можно назвать экстремальными. Если в Сирии они работали при температуре до +40 градусов, то здесь выдержали -42 градуса по Цельсию. Именно такой мороз стоит в Югорске уже несколько недель.
Финальным этапом праздника стала фотосессия. Жители города с удовольствием рассматривали боевые машины, созданные на Курганмашзаводе, и фотографировались на их фоне.
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