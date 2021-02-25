Нефть умеренно дорожает на оптимистичных прогнозах спроса на топливо
11:05 25.02.2021 Источник: Интерфакс
Цены на нефть эталонных марок в четверг умеренно повышаются на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК составляет $67,19 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 24 февраля эти контракты подорожали на $1,67 (2,6%) - до максимальных с начала января 2020 года $67,04 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,26 за баррель, что на $0,04 (0,06%) ниже уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне эти контракты поднялись в цене на $1,55 (2,5%) - до $63,22 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень на закрытие торгов с 6 января прошлого года.
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