ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства - заявление генштаба

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Как говорится в распространенном в четверг Генштабом ВС заявлении, кабмин не способен принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер- министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах", - говорится в заявлении Генштаба ВС.