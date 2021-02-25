ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства - заявление генштаба
11:35 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Как говорится в распространенном в четверг Генштабом ВС заявлении, кабмин не способен принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.
"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер- министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах", - говорится в заявлении Генштаба ВС.
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