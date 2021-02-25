0
0
106
НОВОСТИ

ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства - заявление генштаба

11:35 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Как говорится в распространенном в четверг Генштабом ВС заявлении, кабмин не способен принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер- министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах", - говорится в заявлении Генштаба ВС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 25.02.2021
Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
0
36
12:05 25.02.2021
Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС, который потребовал отставки правительства
0
72
12:00 25.02.2021
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
0
78
11:32 25.02.2021
Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ
0
117
11:23 25.02.2021
Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади
0
139
11:20 25.02.2021
В России выявили 11 198 заразившихся коронавирусом за сутки
0
134
11:05 25.02.2021
Нефть умеренно дорожает на оптимистичных прогнозах спроса на топливо
0
168
11:00 25.02.2021
Большинство россиян хотят получать дополнительную пенсию от работодателей - опрос
0
165
10:32 25.02.2021
Список богатейших россиян возглавил Алексей Мордашов
0
191
10:20 25.02.2021
Ремонт Капитолия США после "штурма"обойдется более чем в $30 млн
0
185

Возврат к списку