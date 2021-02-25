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Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг армии

15:00 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг армии и быть хозяевами своей страны. Соответствующую запись он опубликовал в четверг на своей странице в "Фейсбуке".

"Дорогие соотечественники. В этот судьбоносный момент призываю вас быть хозяевами своего государства, встать рядом с нашей армией. Проигравшие в войне и сдавшие земли власти должны уйти. Это первая необходимость для нашего национального возрождения", - написал Кочарян.

Тем временем, генеральный штаб вооруженных сил Армении подтвердил требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генштаба.

"Заявление Генштаба ВС утром 25 февраля никем не было направлено и сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы еще раз подтвердим нашу четкую позицию", - отмечается в заявлении.

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