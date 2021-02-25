Дворец на Воробьевых горах сохранит исторический облик в результате реставрации
18:50 25.02.2021
Памятник советского модернизма – Дворец пионеров на Воробьевых горах – отреставрируют, сохранив его исторический облик. Летом стартует масштабная модернизация этого памятника архитектуры. Специалисты, которые будут заниматься проектом, намерены сохранить внешний вид здания, усовершенствовав внутреннее убранство, заменить коммуникации и техническое оснащение. Во дворце сделают вентиляцию по современным нормам, обновят осветительную системы, отремонтируют планетарий и обсерваторию. В корпусах восстановят и обновят лаборатории, мастерские, спортивные и концертно-музыкальные залы. Здание снова станет прогрессивной площадкой для развития детей, но его фасад при этом трогать не будут. Исторический вид сохранят также зеленые насаждения и ландшафт возле дворца, которые недавно получили охранный статус.
«Реставрация — это всегда волнительно. Но то, что сейчас предлагается проектом, производит крайне благостное впечатление, - говорит муниципальный депутат Гагаринского и член рабочей группы Эльмира Шагиахметова. - Все вещи, которые действительно беспокоили местных жителей, из него убрали. Ничего нового строить не будут, сносить и отдавать коммерческим структурам — тоже. Дворец просто приспособят к современному использованию с сохранением внешнего и внутреннего вида. Кроме того, я буду сообщать людям все новости с наших заседаний, чтобы они оставались в курсе и не переживали за ход работ».
Учебный процесс из-за ремонта не приостановится — дворец не закроют полностью, и два его корпуса продолжат работать. Часть кружков и секций временно переедут в другие учреждения по соседству.
Знаменитый Дворец пионеров начали строить в 1958 году и процесс шел четыре года. Тогда проект отдали в руки молодых архитекторов под руководством Игоря Покровского. По задумке, он должен был стать частью масштабного комплекса на Ленинских горах, куда вошли бы здание Московского государственного университета, Дворец Советов, Дворец пионеров и Дворец молодежи. Дворец пионеров стал прямым антиподом сталинского монументализма и тяжеловесности — он получился легким и открытым. Особенную невесомость и изящность зданию придавала сложная система естественного освещения. Проектировщики хотели, чтобы дворец органично вписался в ландшафт Воробьевых гор, поэтому архитекторы предусмотрели установку большого количества стеклянных витражей, а также геодезического купола, который на тот момент был революционным решением.
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