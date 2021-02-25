0
0
132
НОВОСТИ

Дворец на Воробьевых горах сохранит исторический облик в результате реставрации

18:50 25.02.2021

Памятник советского модернизма – Дворец пионеров на Воробьевых горах – отреставрируют, сохранив его исторический облик. Летом стартует масштабная модернизация этого памятника архитектуры. Специалисты, которые будут заниматься проектом, намерены сохранить внешний вид здания, усовершенствовав внутреннее убранство, заменить коммуникации и техническое оснащение. Во дворце сделают вентиляцию по современным нормам, обновят осветительную системы, отремонтируют планетарий и обсерваторию. В корпусах восстановят и обновят лаборатории, мастерские, спортивные и концертно-музыкальные залы. Здание снова станет прогрессивной площадкой для развития детей, но его фасад при этом трогать не будут. Исторический вид сохранят также зеленые насаждения и ландшафт возле дворца, которые недавно получили охранный статус.

«Реставрация — это всегда волнительно. Но то, что сейчас предлагается проектом, производит крайне благостное впечатление, - говорит муниципальный депутат Гагаринского и член рабочей группы Эльмира Шагиахметова. - Все вещи, которые действительно беспокоили местных жителей, из него убрали. Ничего нового строить не будут, сносить и отдавать коммерческим структурам — тоже. Дворец просто приспособят к современному использованию с сохранением внешнего и внутреннего вида. Кроме того, я буду сообщать людям все новости с наших заседаний, чтобы они оставались в курсе и не переживали за ход работ».

Учебный процесс из-за ремонта не приостановится — дворец не закроют полностью, и два его корпуса продолжат работать. Часть кружков и секций временно переедут в другие учреждения по соседству.

Знаменитый Дворец пионеров начали строить в 1958 году и процесс шел четыре года. Тогда проект отдали в руки молодых архитекторов под руководством Игоря Покровского. По задумке, он должен был стать частью масштабного комплекса на Ленинских горах, куда вошли бы здание Московского государственного университета, Дворец Советов, Дворец пионеров и Дворец молодежи. Дворец пионеров стал прямым антиподом сталинского монументализма и тяжеловесности — он получился легким и открытым. Особенную невесомость и изящность зданию придавала сложная система естественного освещения. Проектировщики хотели, чтобы дворец органично вписался в ландшафт Воробьевых гор, поэтому архитекторы предусмотрели установку большого количества стеклянных витражей, а также геодезического купола, который на тот момент был революционным решением.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:18 25.02.2021
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении
0
120
18:50 25.02.2021
МВД РФ сообщает об увеличении преступлений в IT-сфере почти на треть
0
150
18:30 25.02.2021
Адвокатам не сказали, куда отправили Навального из столичного СИЗО-1
0
191
18:15 25.02.2021
Писатель Егор Холмогоров высказался за установку памятника князю Александру Невскому на Лубянке
0
157
17:57 25.02.2021
Депутат МГД Герасимов: Памятник Александру Невскому на Лубянке сможет консолидировать общество
0
175
17:40 25.02.2021
В Пакистане появится полицейское подразделение на роликах
0
177
17:12 25.02.2021
В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку
0
267
17:02 25.02.2021
En+ Group начала замену шести рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС
0
256
17:00 25.02.2021
Пашинян потребовал от президента Армении немедленно уволить начальника Генштаба ВС
0
257
16:52 25.02.2021
Сбербанк стал лучшим эквайером Европы
0
241

Возврат к списку