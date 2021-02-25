Европа продлила санкции против Белоруссии еще на год

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко и 7 компаний. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов", - говорится в документе.