Европа продлила санкции против Белоруссии еще на год
20:15 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко и 7 компаний. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов", - говорится в документе.
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