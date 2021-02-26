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Лишь 8% японцев испытывают беспокойство по поводу продовольствия из Фукусимы - опрос

09:32 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 8% японцев испытывают беспокойство, когда им предлагают в магазинах приобрести продовольствие из префектуры Фукусима, где десять лет назад произошла крупная авария на АЭС, сопровождавшаяся заражением обширных прилегающих районов. Это показал опрос общественного мнения, проведенный правительственным Управлением по делам потребителей в 11 крупнейших префектурах страны, сообщило в пятницу национальное общественное телевидение.

В исследовании приняли участие около 5,2 тыс. человек, которые были определены путем компьютерной случайной выборки и отвечали на вопросы анкеты.

Число тех, кто колеблется при покупке продовольственных товаров из Фукусимы, впервые упало сейчас ниже 10%. Оно сократилось на 2,6 п. п. по сравнению с показателем предыдущего года. Сразу после аварии на АЭС о своих подозрениях в отношении продукции из Фукусимы говорили более 70% опрошенных.

В ходе нынешнего исследования свыше 60% респондентов также заявили о том, что не знают и не задумываются о том, проходит ли продовольствие из этой префектуры проверки на наличие радиоактивных веществ. По мнению экспертов управления, это наглядно свидетельствует о том, что за последние десять лет страхи по поводу последствий атомной аварии серьезно ослабли.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" зараженными в той или иной степени были признаны районы общей площадью 1 150 кв. км. Населению оттуда было приказано или рекомендовано эвакуироваться. В этой зоне, в частности, оказались 11 городов и поселков. Их дезактивация была в целом завершена к концу марта 2017 года.

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