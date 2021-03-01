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На Украине объяснили резкое падение рейтинга Зеленского

08:25 01.03.2021 Источник: Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский теряет рейтинг, поскольку украинцы видят его реальные дела. Такое мнение на портале «Главред» высказал политолог Андрей Головачев.

По его словам, 73 процента голосов у Зеленского на президентских выборах — «все что угодно, но не политический рейтинг». Он пояснил, что актер «не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию».

Однако спустя время граждане убедились, что Зеленский ничем не лучше «тимошенок» и «порошенок».

В конце января сообщалось, электоральный рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Тогда за политика готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны.

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