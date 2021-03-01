В украинской Раде появятся сенсорные кнопки для персонального голосования депутатов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальные сенсорные кнопки для голосования и дополнительные видеокамеры появятся в парламенте Украины, чтобы обеспечить личное присутствие депутатов на заседаниях. Об этом сообщил в понедельник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Еще один важный аспект - реформа Верховной рады, которая сделает "кнопкодавство" (голосование на пленарном заседании за отсутствующего депутата - прим. ТАСС) невозможным. Мы много об этом говорили. Некоторые аспекты будут внедрены на этой неделе. Будут установлены видеокамеры, вскоре они заработают", - сказал он на заседании согласительного совета.

Разумков сообщил, что уже на следующем пленарном заседании (2 марта) будет продемонстрирована работа системы сенсорной кнопки, которая позволит депутатам голосовать исключительно со своего места. "На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной рады. Она работает, прошла проверку", - отметил он, не уточнив, как устроена система.