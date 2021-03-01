Минпромторг России не планирует продлевать соглашения по стоимости сахара и масла
17:00 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпромторг РФ не планирует продлевать действие соглашений, которые фиксируют предельную отпускную стоимость сахара и подсолнечного масла в России. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов.
"Впереди еще месяц действия (текущих соглашений - прим. ТАСС.), и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них", - сказал он.
По его мнению, жесткое регулирование ломает логистику и цепочки поставок продукции. Это и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе может привести к последствиям, которые надо просчитывать с точки зрения макроэкономики. "Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но опять-таки абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет, сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары", - сказал Евтухов.
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