Выпускникам колледжей вместе с дипломом будут выдавать цифровой паспорт компетенций - первый замглавы Минпросвещения
07:46 02.03.2021 Источник: Интерфакс
Выпускникам российских колледжей после сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут выдавать цифровой паспорт компетенций, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".
"В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые "пришли" из реальной жизни, от работодателей. За четыре года демэкзамен сдали порядка 150 тыс. студентов и выпускников. Я знаю десятки случаев, когда прямо после экзамена работодатели заключали с ребятами контракты на работу", - отметил Глушко.
Он уточнил, что "выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой паспорт компетенций".
"Это документ, подтверждающий уровень мастерства. С ним портфолио молодого профессионала попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия", - пояснил первый замглавы Минпросвещения.
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