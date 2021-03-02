В Армении военные потребовали остановить обвинения в свой адрес
08:36 02.03.2021 Источник: REGNUM
Вооруженные силы Армении считают недопустимыми обвинения в свой адрес в связи со сложившейся политической ситуацией. Об этом говорится в распространённом 1 марта заявлении Генерального штаба ВС страны.
«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — цитирует портал News. am сообщение военного ведомства.
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