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НОВОСТИ

В Армении военные потребовали остановить обвинения в свой адрес

08:36 02.03.2021 Источник: REGNUM

Вооруженные силы Армении считают недопустимыми обвинения в свой адрес в связи со сложившейся политической ситуацией. Об этом говорится в распространённом 1 марта заявлении Генерального штаба ВС страны.

«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — цитирует портал News. am сообщение военного ведомства.

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