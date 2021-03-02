Заключенные снимают мультфильмы в Новосибирской области
12:25 02.03.2021
С 2010 года во всех учреждениях Новосибирской области работают студии кабельного телевидения. В целях развития творческого потенциала осужденных, задействованных в кружке корреспондентов и их приобщения к современным реалиям развития телевизионного вещания, проведён конкурс на «Лучший мультипликационный фильм» среди студий кабельного телевидения учреждений ГУФСИН России по Новосибирской области.
В конкурсе приняли участие видеоролики, созданные с использованием мультипликации. Темой мультипликационного фильма стало разъяснение норм, установленных правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.
По итогам проведенного конкурса на «Лучший мультипликационный фильм» 1 место заняла студия кабельного телевидения ИК-13, 2 место разделили – студия кабельного телевидения ИК-12 и ИК-18, 3 место разделили – студия кабельного телевидения ИК-14 и ЛИУ-10. 54.fsin.gov.ru
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