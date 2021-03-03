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НОВОСТИ

Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром

12:05 03.03.2021 Источник: Известия

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил в среду, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на оказываемое США давление.

"Наша работа по второму [полку] систем С-400 продолжается", - подчеркнул он в интервью телеканалу Эн-ти- ви.

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