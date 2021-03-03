Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром

12:05 Источник: Известия

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил в среду, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на оказываемое США давление.

"Наша работа по второму [полку] систем С-400 продолжается", - подчеркнул он в интервью телеканалу Эн-ти- ви.