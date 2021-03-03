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Избежать новой волны коронавируса в РФ позволит вакцинация 25-30% населения - Скворцова

17:00 03.03.2021 Источник: Интерфакс

Избежать новой волны коронавируса в РФ позволит вакцинация 25-30 процентов населения, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить до 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой компании, которая будет продолжаться не менее 2 месяцев", - сказала Скворцова в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Она уточнила, что "если эту кампанию растянуть до мая, и прививать последовательно, тогда потребуется около 30% (населения)".

Межу тем ранее замдиректора РФ по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что РФ пока не прошла даже первую волну коронавируса, так как до нулевых значений заболеваемость еще не упала. Вторую волну он не исключил в случае мутаций вируса.

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