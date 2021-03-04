В Калининградской области предотвращен теракт на объекте энергетики - ФСБ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области по мотивам ненависти к власти. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти", - сообщили в ЦОС. Мужчина также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.