ЕГЭ трансформируется к 2030 г., но вряд ли от него откажутся - Музаев
10:32 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с цифровизацией изменится к 2030 году, однако вряд ли будет принято решение от него полностью отказаться, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике", - заявил Музаев журналистам.
По его мнению, в ближайшие 5-10 лет, скорее всего, станет возможным объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты, начиная с 4 класса.
Музаев отметил, что в настоящее время по поручению правительства прорабатываются различные модели оценки абитуриентов при их зачислении в вуз. Эта работа ведется Рособрнадзором с Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодежью. Как сообщил глава ведомства, обсуждается, что может быть создана "цифровая копилка" для каждого ребенка, куда будут заноситься его достижения. Такое портфолио в перспективе может стать основанием для зачисления в вуз.
"Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что "копилка" московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе. <…> Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить", - отметил Музаев.
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