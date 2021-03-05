В Киргизии упразднили финансовую полицию из-за ее неэффективности
13:05 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов принял решение о ликвидации в республике Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция, Финпол). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского кабмина.
"Принято решение о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, это решение обосновано тем, что на практике финансовая полиция "выполняла только карательные функции, не принимая меры по реализации своих задач", в число которых входило предупреждение и обеспечение внутренней экономической безопасности, а также прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности.
В кабмине подчеркнули, что о низкой эффективности Финпола свидетельствуют статистические данные. "Согласно официальным сведениям, уровень теневой экономики в стране составляет 130 млрд сомов (около 1,52 млрд долларов), или 23,6% ВВП, тогда как независимые эксперты отмечают, что доля теневой экономики составляет от 24 до 43% ВВП, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в адрес руководства страны со стороны независимых экспертов и представителей бизнес- сообщества часто звучали нарекания по поводу деятельности финансовой полиции "из-за ее коррумпированности и незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность".
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