0
0
120
НОВОСТИ

В Киргизии упразднили финансовую полицию из-за ее неэффективности

13:05 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов принял решение о ликвидации в республике Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция, Финпол). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского кабмина.

"Принято решение о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это решение обосновано тем, что на практике финансовая полиция "выполняла только карательные функции, не принимая меры по реализации своих задач", в число которых входило предупреждение и обеспечение внутренней экономической безопасности, а также прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности.

В кабмине подчеркнули, что о низкой эффективности Финпола свидетельствуют статистические данные. "Согласно официальным сведениям, уровень теневой экономики в стране составляет 130 млрд сомов (около 1,52 млрд долларов), или 23,6% ВВП, тогда как независимые эксперты отмечают, что доля теневой экономики составляет от 24 до 43% ВВП, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в адрес руководства страны со стороны независимых экспертов и представителей бизнес- сообщества часто звучали нарекания по поводу деятельности финансовой полиции "из-за ее коррумпированности и незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

14:00 05.03.2021
В родном городе "скопинского маньяка" забрала полиция после скандала в гостинице
0
30
13:32 05.03.2021
Более 50% россиян хотят оказывать помощь социально незащищенным жителям РФ - опрос
0
80
13:20 05.03.2021
В Госдуму внесли законопроект о сохранении отсрочки от армии при переходе бакалавров на специалитет
0
106
13:00 05.03.2021
Строительный кран упал на жилой дом в Архангельске, пострадавших нет
0
128
12:32 05.03.2021
В странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик - СМИ
0
160
12:20 05.03.2021
Минтрансу предложили брать плату за регистрацию на рейс в аэропортах
0
171
12:05 05.03.2021
ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Арбузова
0
205
12:00 05.03.2021
Около 40% россиян недовольны развитием своей карьеры - опрос
0
193
11:32 05.03.2021
Основной объем массовой вакцинации от ковида должен быть завершен до осени - Мишустин
0
215
11:20 05.03.2021
В России выявили 11 024 заразившихся коронавирусом за сутки
0
225

Возврат к списку