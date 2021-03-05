Собянин: 8 марта домашний режим станет рекомендательным, а соцкарты разблокируют
16:41 05.03.2021
Часть коронавирусных ограничений в Москве будет отменена с 8 марта. По словам мэра Сергея Собянина, с этого дня предписание о домашнем режиме превращается в рекомендацию и социальные карты горожан будут разблокированы.
Как отметил градначальник, ситуация с пандемией постепенно улучшается и каждую неделю снижается уровень заболеваемости. «Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза», - пишет Собянин на своем сайте, отмечая, что ранее городские власти уже отменили целый ряд введенных в прошлом году ограничений. Сейчас появилась возможность принять решение о переводе из обязательного в рекомендательный режима самоизоляции для тех, кому 65+ и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Их социальные карты будут разблокированы.
Тем не менее, мэр напомнил, что каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек, а потому горожане должны продолжать ответственно относиться к антиэпидемическим предписаниям и своему здоровью.
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