Папа Римский Франциск прибыл в Ирак

17:00 Источник: Эхо Москвы

Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Ирак. В международном аэропорту Багдада его встречал премьер-министр Мустафа аль-Казыми. Это первая зарубежная поездка понтифика с начала пандемии. В ходе трехдневного визита он намерен посетить несколько городов, включая Мосул и Эрбиль. Эхо Москвы