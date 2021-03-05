Папа Римский Франциск прибыл в Ирак
17:00 05.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Ирак. В международном аэропорту Багдада его встречал премьер-министр Мустафа аль-Казыми. Это первая зарубежная поездка понтифика с начала пандемии. В ходе трехдневного визита он намерен посетить несколько городов, включая Мосул и Эрбиль. Эхо Москвы
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