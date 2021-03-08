Папа Римский Франциск считает что, женщины двигают историю вперед
18:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня - праздник женщин, поздравляю. Мы мужчины вечно в празднике", - пошутил понтифик.
"Женщины сильнее мужчин, но они до сих пор часто находятся в унизительном положении", - сказал понтифик, указав, что далеко ходить за примерами не надо. "Женщин продают, порабощают, посмотрите в центре Рима", - добавил он.
"Женщины двигают историю вперед, и это не преувеличение, это не комплимент по случаю праздника женщин", - сказал Франциск.
Ранее в одной из проповедей в Ираке Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин.
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