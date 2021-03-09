Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021

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Вечером 8 марта на Первом канале состоялось праздничное шоу, в ходе которого зрители в режиме прямого эфира выбрали представителя от России на песенный конкурс Евровидение-2021. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году с песней UNO, отказалась от участия в отборе, о чем в телеэфире заявил лидер группы Илья Прусикин.На участие в Евровидении—2021 от России претендовали певица Манижа, поп-группа #«2маши» (участница проекта «Голос» Мария Зайцева и хип-хоп исполнительница Маша Шейх) и инди-поп группа Therr Maitz. По итогам национального зрительского голосования большинством голосов победила Манижа с песней «Russian woman».

Манижа - российская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда «Подари жизнь», с 2020 посол Доброй Воли ООН по делам беженцев.

Вера Цветкова