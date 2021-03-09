Экс-посол Украины заявил, что нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Киеву нужно подготовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой. По его мнению, при таких обстоятельствах можно обратиться к третьей стране, которая выступит посредником между двумя государствами. Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление дипломата.

Валерий Чалый в 2015–2019 годах работал послом Украины в США. До этого, в 2014–2015 годах, был замглавы администрации президента, в 2009–2010 годах — замглавы МИД Украины.

«Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с РФ. То есть нужно подготовить такое решение»,— сказал господин Чалый в эфире «Еспресо.TV».

Госпожа Захарова считает, что «подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа». Ее слова передает РБК.

Зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал изданию, что дипломатические отношения легко разорвать, но сложно восстановить. Коммерсантъ