0
0
150
НОВОСТИ

МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом Олимпийского комитета Белоруссии

10:00 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает официальный сайт организации.

Кроме старшего сына белорусского президента, МОК отказался признавать еще одного новоизбранного члена белорусского Национального олимпийского комитета. МОК продлевает запрет на участие белорусских спортивных функционеров в Олимпийских играх и будет поддерживать связь с олимпийским комитетом страны только через его генерального секретаря Полину Головину.

До Виктора Лукашенко пост главы комитета занимал сам белорусский президент. После начала массовых протестов в республике и их жесткого подавления МОК заявил, что белорусские власти нарушают Олимпийскую хартию, не защищая спортсменов от дискриминации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 09.03.2021
Исследование выявило города России с самыми вежливыми водителями
0
21
11:00 09.03.2021
2020 год стал рекордным для РФ по поставкам продовольствия за рубеж
0
44
10:32 09.03.2021
Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик
0
95
10:20 09.03.2021
Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ из-за методов ее работы
0
125
10:05 09.03.2021
В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 24 человека, из них 22 - дети
0
123
09:32 09.03.2021
Госдеп обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США
0
169
09:20 09.03.2021
СМИ выложили фильм об имуществе Лукашенко
0
233
09:05 09.03.2021
Около половины британцев назвали неуместными высказывания принца Гарри и Меган Маркл в их интервью
0
253
09:00 09.03.2021
Экс-посол Украины заявил, что нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией
0
261
08:55 09.03.2021
Российским вузам разрешат проводить экзамены дистанционно
0
206

Возврат к списку