МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом Олимпийского комитета Белоруссии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает официальный сайт организации.

Кроме старшего сына белорусского президента, МОК отказался признавать еще одного новоизбранного члена белорусского Национального олимпийского комитета. МОК продлевает запрет на участие белорусских спортивных функционеров в Олимпийских играх и будет поддерживать связь с олимпийским комитетом страны только через его генерального секретаря Полину Головину.

До Виктора Лукашенко пост главы комитета занимал сам белорусский президент. После начала массовых протестов в республике и их жесткого подавления МОК заявил, что белорусские власти нарушают Олимпийскую хартию, не защищая спортсменов от дискриминации.