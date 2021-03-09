МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом Олимпийского комитета Белоруссии
10:00 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает официальный сайт организации.
Кроме старшего сына белорусского президента, МОК отказался признавать еще одного новоизбранного члена белорусского Национального олимпийского комитета. МОК продлевает запрет на участие белорусских спортивных функционеров в Олимпийских играх и будет поддерживать связь с олимпийским комитетом страны только через его генерального секретаря Полину Головину.
До Виктора Лукашенко пост главы комитета занимал сам белорусский президент. После начала массовых протестов в республике и их жесткого подавления МОК заявил, что белорусские власти нарушают Олимпийскую хартию, не защищая спортсменов от дискриминации.
НОВОСТИ
- 11:05 09.03.2021
- Исследование выявило города России с самыми вежливыми водителями
- 11:00 09.03.2021
- 2020 год стал рекордным для РФ по поставкам продовольствия за рубеж
- 10:32 09.03.2021
- Горбачев предлагал сохранить СССР в формате конфедерации, напомнил его переводчик
- 10:20 09.03.2021
- Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ из-за методов ее работы
- 10:05 09.03.2021
- В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 24 человека, из них 22 - дети
- 09:32 09.03.2021
- Госдеп обвинил российские разведслужбы в распространении дезинформации о вакцинах, одобренных США
- 09:20 09.03.2021
- СМИ выложили фильм об имуществе Лукашенко
- 09:05 09.03.2021
- Около половины британцев назвали неуместными высказывания принца Гарри и Меган Маркл в их интервью
- 09:00 09.03.2021
- Экс-посол Украины заявил, что нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией
- 08:55 09.03.2021
- Российским вузам разрешат проводить экзамены дистанционно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать