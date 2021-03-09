В России выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 445, до 4 342 474, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В стране выявили меньше 10 000 заразившихся за день впервые с 3 октября, а число заболевших оказалось минимальным с 2 октября, когда стало известно о 9 412 инфицированных. В относительном выражении число случаев заражения в России увеличилось на 0,22%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 931, до 3 932 177. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 90,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 336 против 379 днем ранее, до 89 809. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,07%, следует из данных штаба.
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