НМ ДНР подавила три огневые точки войск Киева, уничтожена БМП противника

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Народная милиция ДНР за прошлые сутки трижды открывала ответный огонь по позициям войск Киева, с которых обстреливались населенные пункты Республики. Об этом 10 марта сообщило Управление НМ.

«С целью обеспечения безопасности мирного населения ДНР наши защитники были вынуждены трижды открыть огонь на подавление из не запрещенных Минскими соглашениями образцов вооружения по огневым позициям, с которых велась стрельба, — говорится в сообщении. — Народной милицией подавлены огневые средства 15-го и 16-го батальонов 58-й бригады, а также уничтожена БМП-2 28-й бригады, обстреливавшая Старомихайловку».

В УНМ ДНР подчеркнули, что цели, по которым защитники Республики открывали огонь, располагаются вдали от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Данные о потерях среди украинских войск уточняются.

«Вместе с тем украинское командование в целях отвлечения внимания от совершаемых ВСУ преступлений обвинило НМ ДНР в восемнадцати нарушениях режима прекращения огня, намеренно искажая происходящую ситуацию. Официально заявляем, что указанная информация является ничем иным как попыткой украинского военного командования под прикрытием якобы ответных действий усилить огневую активность и дестабилизировать обстановку на Донбассе», — подчеркнули в Управлении Народной милиции. ДАН