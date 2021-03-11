Россия последовательно снижает зависимость от доллара - Володин

07:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия все чаще использует расчет в национальных валютах в торговле с другими странами, последовательно снижая зависимость от доллара. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - сказал Володин.