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Россия последовательно снижает зависимость от доллара - Володин

07:22 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия все чаще использует расчет в национальных валютах в торговле с другими странами, последовательно снижая зависимость от доллара. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - сказал Володин.

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