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НОВОСТИ

Белоруссию не пустят на Евровидение из-за политически "подозрительной" песни

18:40 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста" в ее нынешнем виде. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте союза.

"Мы написали телекомпании БТРК (Белтелерадиокомпания - прим. ТАСС), которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни "Евровидение", чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе", - говорится в заявлении.

Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

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