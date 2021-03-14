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НОВОСТИ

Утерянные "рукописи Шапира" на самом деле могли быть подлинными

11:50 14.03.2021 Источник: NEWSru.co.il

Американо-израильский ученый Идан Дершовиц опубликовал в научном издании De Gruyter исследование, посвященное так называемой "рукописи Шапира" – древнему манускрипту Второзакония, фрагменты которого были обнаружены в пещерах у Мертвого моря в конце XIX века.

В ходе исследований было сделано несколько рукописных копий, которые Дершовиц использует, чтобы доказать подлинность находки. Он напоминает, что и Свитки "Мертвого моря" были восприняты скептически. По мнению исследователя, Шапира нашел древнейший вариант Второзакония, записанный в период Первого храма.

15 пергаментных фрагментов, написанных ранним ивритским шрифтом, были в 1878 году приобретены торговцем древностями из Иерусалима Моисеем Вильгельмом Шапира – уроженцем Каменец-Подольского, который переселился на Святую Землю и принял христианство.

В 1883 году он отправился в Европу, обратившись к ученым с просьбой подтвердить подлинность находки. Однако вердикт исследователей как в Германии, так и в Великобритании был единогласным – речь идет о фальшивке. Рукописи были проданы за 18 фунтов, их судьба неизвестна.

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