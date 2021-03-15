В ковидных госпиталях Москвы применяется новый цифровой помощник для оценки риска ухудшения состояния пациентов

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Сотрудники московских стационаров и резервных госпиталей, созданных для лечения пациентов с COVID-19, применяют в своей работе новое решение единой цифровой платформы здравоохранения - приложение News2. Этот цифровой ассистент помогает врачу оценить риски ухудшения состояния пациентов с ковидом и корректировать тактику лечения в случаях необходимости. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подобные передовые технологии и сервисы повышают качество медицинской помощи.

“В основе этого решения - метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале «Ньюс2», - отметила Ракова. - Для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением. С их помощью медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента в резервном госпитале или с идентификационного листа в стационаре и заносит в систему текущие показатели состояния больного: частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела, частоту дыхания. Система рассчитывает результат и относит пациента к определенной группе риска, подсвечивая нужным цветом. При этом инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения. Таким образом, сервис является лишь помощником в работе, финальное решение о дальнейшей тактике лечения остается за врачом».

Шкала News2 используется для оценки тяжести состояния пациентов. Результатов исследований и наблюдений суммируются программой по сумме набранных баллов и формируется итоговая оценка для внесения пациента в определенную группу риска. При этом медики используют дл маркировки цвета: ноль баллов и синее цветовое поле - минимальный уровень риска; 1-4 балла и зеленое цветовое поле - средний уровень риска; 5-6 баллов и оранжевое цветовое поле - высокий уровень риска; 7-9 баллов - крайне высокий уровень риска. В этом случае медсестра срочно вызывает врача, который может оценить ситуацию и принять решение о необходимости перевода пациента в палату интенсивной терапии.