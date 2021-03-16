Переговоры министров обороны Японии и США начались в Токио
08:10 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рассчитываю на дальнейшее продуктивное развитие двусторонних отношений и плодотворное обсуждение ситуации в регионе", - отметил перед началом переговоров глава японского оборонного ведомства. Он также подчеркнул, что в ходе переговоров с Ллойдом рассчитывает обсудить ситуацию "с вызывающими беспокойство действиями Китая" в регионе.
Ллойд в свою очередь подчеркнул, что "американско- японский альянс, без сомнений, остается краеугольным камнем стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Он также выразил уверенность в том, что совместно Вашингтон и Токио "способны справиться с любыми вызовами", которые стоят сегодня и возникнут в будущем перед двумя государствами.
В рамках своего официального визита в Японию Ллойд должен также во вторник принять участие в переговорах с японскими коллегами в формате "два плюс два": вместе с главой Пентагона в Японию прибыл новый госсекретарь США Энтони Блинкен. Ожидается, что главной темой предстоящих переговоров станет растущее влияние Китая, а также двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди других вопросов, которые министры намерены затронуть в Токио, будут проведение совместных учений, сотрудничество в космосе, в том числе по проекту освоения Луны Artemis ("Артемида"), обеспечение кибербезопасности. Последний раз переговоры в таком формате проходили в Вашингтоне в январе 2019 года. Сегодняшняя встреча станет первой с момента вступления Джо Байдена на пост президента США.
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