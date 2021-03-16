Москва презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT
09:58 16.03.2021
Московские власти на международной туристической выставке MITT постараются максимально представить публике и специалистам потенциал российской столицы. Форум будет проходить 16-18 марта в выставочном центре "Крокус Экспо". Российские регионы будут презентовать свои экспозиции, участники выставки смогут участвовать в пленарных сессиях, обучающих курсах, конкурсе стартапов и конференции, посвященная информтехнологиям в туризме. Столица представит свои проекты Russpass и Safe TravelsDiscover Moscow, а также наиболее популярные культурные пространства города.
"Даже в сложный для каждого период пандемии мы не останавливали работу по повышению своей конкурентоспособности, - отмечает заместитель мэра Наталья Сергунина. - Развивая цифровые проекты для туристов, такие как Russpass, город одновременно создавал все условия, чтобы отрасль смогла пережить трудное время с наименьшими потерями. Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно нормализуется. Мы надеемся, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас особенно высока, но у Москвы достаточно преимуществ. О них мы и расскажем на выставке".
Сегодня на стенде мегаполиса будет представлена программа Safe TravelsDiscover Moscow - часть глобальной инициативы Всемирного совета по туризму и путешествиям, предложенная на фоне пандемии COVID-19. По данным городских властей, московские туристические компании, гостиницы, музеи, театры, другие культурные пространства и объекты туристической инфраструктуры могут получить международный знак Safe Travels, которые означает, что организация придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов. Кроме того, все посетители смогут поучаствовать в викторине от цифрового туристического сервиса Russpass – угадать, где находятся запечатленные российскими путешественниками красивые природные пейзажи.
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