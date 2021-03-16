Число убитых демонстрантов в Мьянме после захвата власти военными выросло до 140 - ООН

11:32 Источник: Эхо Москвы

По данным ООН, число убитых демонстрантов в Мьянме после захвата власти военными выросло до 140. Среди них женщины и дети, передает агентство Associated Press.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил насилие против мирных демонстрантов и призвал международное сообщество «объединиться в солидарности с народом Мьянмы и его демократическими устремлениями». Эхо Москвы