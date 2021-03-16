0
0
71
НОВОСТИ

Число убитых демонстрантов в Мьянме после захвата власти военными выросло до 140 - ООН

11:32 16.03.2021 Источник: Эхо Москвы

По данным ООН, число убитых демонстрантов в Мьянме после захвата власти военными выросло до 140. Среди них женщины и дети, передает агентство Associated Press. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил насилие против мирных демонстрантов и призвал международное сообщество «объединиться в солидарности с народом Мьянмы и его демократическими устремлениями».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 16.03.2021
В Пентагоне считают, что модернизация Китаем вооруженных сил представляет опасность для Тайваня
0
35
11:25 16.03.2021
Подмосковье стало самым упоминаемым в СМИ регионом в контексте нацпроектов в феврале
0
106
11:20 16.03.2021
В России выявили 9 393 случая заражения коронавирусом за сутки
0
114
11:05 16.03.2021
Запад признает Крым российским, как только сменится находящаяся у власти политическая элита - депутат бундестага
0
164
11:00 16.03.2021
Школьные учебники пора заменить комплексами на основе искусственного интеллекта - НИУ ВШЭ
0
133
10:32 16.03.2021
Доля одобренной россиянам ипотеки снизилась до четырехлетнего минимума
0
156
10:20 16.03.2021
Депутат предложил снизить НДС на стройматериалы в два раза
0
167
10:05 16.03.2021
Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума - Мурашко
0
188
10:00 16.03.2021
Газета "Вашингтон пост" признала, что приписала Трампу слова, которые он не говорил
0
223
09:58 16.03.2021
Москва презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT
0
202

Возврат к списку