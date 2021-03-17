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Министр культуры РФ считает, что "Евровидение" не имеет отношения к культуре

14:32 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный песенный конкурс "Евровидение" не имеет отношения к культуре и в целом является "очень средним", Министерство культуры РФ не должно вмешиваться в ход состязания. Об этом заявила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

"Министерство культуры не должно принимать участия в "Евровидении". <...> Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет [Госдумы], который занимается культурой. Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда, даже в 60-е [годы]. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе", - сказала Любимова.

Министр призналась, что не следила за отбором представителя России на конкурсе. "Я дома бываю очень поздно и не могу даже с уверенностью сказать, что знаю результаты "Евровидения", - сказала она.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина").

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