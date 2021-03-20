Без роста доходов граждан, спрос на ипотеку может закончится - Швецов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на ипотечное кредитования может быть быстро исчерпан, если доходы граждан не будут расти, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на первой стратегической сессии с представителями финансовой отрасли в рамках работы над стратегией развития финансового рынка до 2030 года.

"Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо на шеринг, либо на аренду. Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты. Финансовому сектору нужно думать, как зарабатывать с учетом этих факторов на потребности человека в жилье", - отметил Швецов.

Он подчеркнул, что активный рост ипотечного кредитования в России в последнее время был связан с поддержкой государством этой сферы. "Система эскроу-счетов изменила рынок, снизила риски, но, тем не менее, количество денег граждан снизилось в этой отрасли", - сказал Швецов.