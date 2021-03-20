0
0
70
НОВОСТИ

Без роста доходов граждан, спрос на ипотеку может закончится - Швецов

13:00 20.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на ипотечное кредитования может быть быстро исчерпан, если доходы граждан не будут расти, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая на первой стратегической сессии с представителями финансовой отрасли в рамках работы над стратегией развития финансового рынка до 2030 года.

"Мы видим, что ментально собственность уже не является тем фетишем и что больше и больше граждан готовы либо на шеринг, либо на аренду. Кроме того, если у нас с вами не будут расти доходы граждан, мы скоро исчерпаем спрос, который способен обслуживать ипотечные кредиты. Финансовому сектору нужно думать, как зарабатывать с учетом этих факторов на потребности человека в жилье", - отметил Швецов.

Он подчеркнул, что активный рост ипотечного кредитования в России в последнее время был связан с поддержкой государством этой сферы. "Система эскроу-счетов изменила рынок, снизила риски, но, тем не менее, количество денег граждан снизилось в этой отрасли", - сказал Швецов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 20.03.2021
В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
0
37
14:24 20.03.2021
Иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио не пустят
0
104
13:30 20.03.2021
Западный участок Большой кольцевой линии метро Москвы могут открыть до конца года
0
84
12:45 20.03.2021
Новые проект властей Украины позволит получить детям дивиденды от добычи полезных ископаемых
0
230
12:18 20.03.2021
Турция вышла из европейской конвенции по защите прав женщин
0
277
12:00 20.03.2021
Все акции и имущество АО "Мотор Сич" арестованы судом
0
290
11:58 20.03.2021
В Госдуме и правительстве оценивают выплату дивидендов Сбера как поддержку для всей страны
0
292
11:15 20.03.2021
Еще один эсминец США идет "обеспечивать безопасность" в Черном море
0
358
11:10 20.03.2021
Число заражений COVID-19 в Москве снижается третий день
0
277
10:00 20.03.2021
Данные университета Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 20 марта, 2021
0
389

Возврат к списку