НАТО видит увеличение "ракетной угрозы со стороны России" - Столтенберг
15:32 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс видит увеличение ракетной угрозы со стороны России и намерен парировать ее. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса.
"Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш [потенциал] сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России", - сказал он.
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