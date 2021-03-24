НАТО видит увеличение "ракетной угрозы со стороны России" - Столтенберг

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс видит увеличение ракетной угрозы со стороны России и намерен парировать ее. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса.

"Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш [потенциал] сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России", - сказал он.