Состояние здоровья Навального удовлетворительное, сообщили в УФСИН
11:05 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алексею Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, состояние здоровья удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
Ранее адвокаты сообщили, что их 24 марта не пустили в колонию на встречу с подзащитным. Сторонники блогера предположили, что состояние здоровья Навального ухудшилось.
"24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в УФСИН.
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