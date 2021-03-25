Состояние здоровья Навального удовлетворительное, сообщили в УФСИН

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алексею Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, состояние здоровья удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Ранее адвокаты сообщили, что их 24 марта не пустили в колонию на встречу с подзащитным. Сторонники блогера предположили, что состояние здоровья Навального ухудшилось.

"24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А. А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в УФСИН.