В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников
11:20 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ и Следственный комитет задержали в Москве члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понесшего за это уголовного наказания. Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии он задержан в Москве", - отметили в ЦОС.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Арбинин был задержан 23 марта. "В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих", - сказала она. По ее словам, следствие планирует добиваться избрания в отношении Арбинина меры пресечения в виде заключения под стражу.
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