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США начали против России новый тип войны - советник министра обороны РФ

12:32 25.03.2021 Источник: Газета.Ru

Советник министра обороны России, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали в отношении России новый тип войны — ментальный. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу «Арсенал Отечества».

По его словам, страны Запада избегают прямых военных конфликтов с Россией из-за перспективы поражения и неприемлемого ущерба, которое будет достигнуто ядерным оружием и современной армией России. Советник главы минобороны России отметил, что это исключает возможность войны на ближайшие 10 лет.

Он подчеркнул, что это стало поводом для организации информационно-гибридной войны.

«Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника», — уточнил Ильницкий.

Советник министра обороны добавил, что последствия ментальной войны становятся видны только через поколение, когда уже невозможно «повернуть вспять ход эволюции сознания».

Ранее США заявили, что не будут участвовать в «вечных войнах».  Газета.Ru

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