Объявлены лауреаты премии АПКиТ- 2021

22:15

Вечером 26 марта в прямом эфире студии Пятого канала прошла церемония вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). В 21 номинации были представлены 26 проектов. Лидером по числу наград стал сериал «Чики» (5 призов). Изначально бывший лидером по числу номинаций (в 13 категориях) «Перевал Дятлова» получил четыре приза. Три награды получил сериал «Зулейха открывает глаза».

Лауреатами в основных номинациях стали:

Лучшая режиссерская работа – «Чики», режиссер Эдуард Оганесян

Лучший мини-сериал (1-4 серии) – «Мертвые души»,режиссер Григорий Константинопольский

Лучший сериал (5 - 24 серии) – «Чики»

Лучший сериал (более 24 серий) - «257 причин, чтобы жить»

Лучший актер сериала - Петр Федоров («Перевал Дятлова»)

Лучшая актриса сериала - Чулпан Хаматова («Зулейха открывает глаза»)

Лучший актер второго плана в сериале - Тимофей Трибунцев («Мертвые души»)

Лучшая актриса второго плана в сериале - Татьяна Догилева («Обычная женщина-2»)

Лучший комедийный сериал – «Беспринципные» и #СИДЯДОМА

Лучшая сценарная работа - «Зулейха открывает глаза» и «Перевал Дятлова".