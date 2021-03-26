Объявлены лауреаты премии АПКиТ- 2021
22:15 26.03.2021
Лауреатами в основных номинациях стали:
Лучшая режиссерская работа – «Чики», режиссер Эдуард Оганесян
Лучший мини-сериал (1-4 серии) – «Мертвые души»,режиссер Григорий Константинопольский
Лучший сериал (5 - 24 серии) – «Чики»
Лучший сериал (более 24 серий) - «257 причин, чтобы жить»
Лучший актер сериала - Петр Федоров («Перевал Дятлова»)
Лучшая актриса сериала - Чулпан Хаматова («Зулейха открывает глаза»)
Лучший актер второго плана в сериале - Тимофей Трибунцев («Мертвые души»)
Лучшая актриса второго плана в сериале - Татьяна Догилева («Обычная женщина-2»)
Лучший комедийный сериал – «Беспринципные» и #СИДЯДОМА
Лучшая сценарная работа - «Зулейха открывает глаза» и «Перевал Дятлова".
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