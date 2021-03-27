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Использовать общие интересы с исламским миром призвал патриарх Кирилл

13:00 27.03.2021 Источник: Газета.Ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в РПЦ солидарны с мусульманами в вопросе защиты традиционных ценностей и семьи. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, текст его выступления опубликован на сайте РПЦ.

«Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них. У нас много тем для совместной работы, и мы должны использовать общность интересов», — говорится в сообщении.

По словам патриарха, в РПЦ создан Экспертный совет по взаимодействию с исламом.

Он добавил, что нужно «развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви, так и во всем мире».  Газета.Ru

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