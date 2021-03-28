Когда Суэцкий канал будет вновь пригоден для судоходства, руководитель не знает
10:19 28.03.2021 Источник: Интерфакс
Два дополнительных буксира направляются к застрявшему в Суэцком канале гигантскому контейнеровозу Ever Given, заблокировавшему движение по нему на этой неделе, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Ожидается, что экскаваторы в воскресенье продолжат счищать ил и песок с левого борта судна, пока буксиры будут его тянуть.
Также продолжается и расследование причин, почему судно село на мель. Глава Управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабей накануне заявил журналистам, что, вероятно, сильные ветры - не единственная причина происшествия. Он не исключил техническую ошибку или человеческий фактор.
Рабей также выразил надежду на то, что ведущиеся работы по освобождению судна дадут результаты без необходимости удалить груз. "Мы находимся в очень сложной ситуации", - добавил генерал.
На вопрос о том, когда они собираются освободить судно и открыть движение по каналу, он ответил: "Я не могу сказать, потому что не знаю".
НОВОСТИ
- 10:40 28.03.2021
- Новый посол Польши в РФ не хотел бы, чтобы политические разногласия отразились на отношении россиян к полякам и наоборот
- 10:00 28.03.2021
- Состав элементов грунта Венеры планирует изучить в РФ
- 09:50 28.03.2021
- При нападении террориста- смертника на церковь в Индонезии пострадали несколько человек
- 09:40 28.03.2021
- Запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих будет рассмотрен в апреле
- 21:00 27.03.2021
- В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз - источник
- 20:30 27.03.2021
- МВД Белоруссии сообщило о более 100 задержанных на акции протеста оппозиции в Минске
- 20:00 27.03.2021
- Военные в Мьянме готовы передать власть после новых выборов - главнокомандующий
- 19:30 27.03.2021
- Дефицит рабочих на отечественных стройках достигает 2 млн человек
- 19:00 27.03.2021
- Китай ввел санкции против физических лиц и организаций из США и Канады
- 18:30 27.03.2021
- Военные учебные центры могут быть созданы во всех государственных вузах РФ - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать