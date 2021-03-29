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НОВОСТИ

В Бразилии школьные автобусы станут использовать для перевозки тел жертв коронавируса

11:32 29.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бразилии школьные автобусы будут использовать для перевозки тел жертв коронавируса. Власти Сан-Паулу намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для этих целей.

Как сообщает телеканал CNN Brasil, префектура 12-миллионного мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг из-за роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. Победившая на конкурсе компания предложила использовать для этого туристические и школьные автобусы.  Говорит Москва

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