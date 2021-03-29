В Бразилии школьные автобусы станут использовать для перевозки тел жертв коронавируса

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бразилии школьные автобусы будут использовать для перевозки тел жертв коронавируса. Власти Сан-Паулу намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для этих целей.

Как сообщает телеканал CNN Brasil, префектура 12-миллионного мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг из-за роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. Победившая на конкурсе компания предложила использовать для этого туристические и школьные автобусы. Говорит Москва