В Бразилии школьные автобусы станут использовать для перевозки тел жертв коронавируса
11:32 29.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Бразилии школьные автобусы будут использовать для перевозки тел жертв коронавируса. Власти Сан-Паулу намерены удвоить количество транспортных средств, используемых для этих целей.
Как сообщает телеканал CNN Brasil, префектура 12-миллионного мегаполиса осуществила закупку транспортных услуг из-за роста количества летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. Победившая на конкурсе компания предложила использовать для этого туристические и школьные автобусы. Говорит Москва
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